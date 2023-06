Norjan supertähdet takoivat hurjaa jälkeä, asiantuntijalta kutkuttava ennustus maailmanennätyksistä – "Tämä oli niin vakuuttava"

– Warholmilta oli uran toiseksi nopein juoksu. Takareisivamma on ihan pelkkä muisto vain. Oli hurjaa tykitystä. Kilpailukokemuksen puute näkyi viimeisellä aidalla, mikä söi aikaa kymmenyksen tai pari. Kauden avaukseen tuollainen sopivissa olosuhteissa, niin kuntoa löytyy. Aika paranee tuosta vielä. Oli aika mykistävä suoritus, C Moren asiantuntija Tommi Evilä hehkuttaa MTV Urheilulle.

Ingebrigtsenin kohdalla maailmanennätys on vielä viittä sadasosaa vaille kahden sekunnin päässä. Evilä epäilee, että Hicham El Guerroujin ME saattaa hyvinkin olla vielä liikaa norjalaiselle.

– Ingebrigtsen on itse sanonut, että se on todella vaikea maailmanennätys. Tässä on kuitenkin matkaa siihen vielä. Selkeästi näytti siltä, että olisi ollut aikaisemmin varaa lähteä, mutta kuitenkin kaksi sekuntia. Tulevaisuudessa kyllä, mutta tällä kaudella saattaa tulla hieman äkkiä.