Haamuraja jäi kahden sentin päähän – Tommi Evilältä kova povaus Timanttiliigan supersuorittajasta

Fabbrin ennätys on kaikkien aikojen viidenneksi paras suoritus jäi siis vain kahden sentin päähän maagisesta 23 metrin rajasta. Tuon haamuluvun on ylittänyt miesten kuulassa historian aikana vain neljä miestä. ME-mies (23,56) Crouserin lisäksi USA:n Joe Kovacs (23,23) on tehnyt tempun 2020-luvulla.