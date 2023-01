Norjan öljyrahasto kutistui viime vuonna yli 150 miljardilla eurolla

Vuodenvaihteessa rahaston sijoitusten arvo oli kaikkiaan 12 429 miljardia kruunua (1 150 miljardia euroa). Liki 70 prosenttia on sijoitettu osakkeisiin, loput korkopapereihin ja noteeraamattomiin kohteisiin.

– Markkinoita on leimannut sota Euroopassa, korkea inflaatio ja nousevat korot. Se on vaikuttanut sekä osake- että korkomarkkinoihin negatiivisesti, mikä on harvinaista, sanoi rahaston toimitusjohtaja Nicolai Tangen.