Junanliikenne pysähtyi Norjassa tänään lauantaina alkuillasta hetkeksi Trondheimin eteläpuolella kokonaan myrskyn takia, kertoo norjalaismedia Verdens Gang.

Norjan suurimman sanomalehden VG:n mukaan Norjan rautateistä vastaavan viraston Bane Norin useissa kriittisissä järjestelmissä oli vika ja kaikki junat maassa Trondheimin eteläpuolella pysähtyivät.

Nyt junat kulkevat jälleen, mutta matkustajien on varauduttava merkittäviin viivästyksiin.

Yhtiön mukaan katkon syynä oli Norjaa parhaillaan riepottava Amy-myrsky.

– Sähkökatkosten ja myrskyn välillinen seuraus on todennäköisesti aiheuttanut vian sähkönsyötössä, mikä vaikuttaa junien ja ohjauskeskuksen välisiin viestintäjärjestelmiin ja moniin muihin järjestelmiin, Bane Norista kerrottiin.

Amy-myrsky on aiheuttanut laajoja tuhoja varsinkin Bergenin seudulla.

Ylen meteorologin Elias Paakkasen mukaan tuulennopeus on ollut paikoin lähellä 40 metriä sekunnissa.

Juttu päivittyy.