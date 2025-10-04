Ainakin kaksi ihmistä on kuollut Ranskassa Amy-myrskyn takia, kertoivat viranomaiset lauantaina.

Maan sääpalvelu Meteo-Francen mukaan myrsky liikkui Britteinsaarten yli ja toi voimakkaita tuulenpuuskia Englannin kanaalin rannalle sekä Ranskan pohjoisosaan.

Keski-ikäinen mies kuoli lähdettyään mereen uimaan Normandiassa sijaitsevan Le Havren lähellä lauantaiaamuna.

Mies ei kuitenkaan päässyt takaisin rantaan, ja hänen ruumiinsa löydettiin iltapäivällä laskuveden myötä.

Lue myös: Myrsky pysäytti Norjan junaliikenteen hetkeksi

Parikymppinen mies kuoli Pohjois-Ranskassa sijaitsevalla Aisnen alueella, kun suuri puunoksa putosi hänen autonsa päälle. Lisäksi toinen autossa ollut matkustaja loukkaantui vakavasti.

Lisäksi yksi ihminen kuoli myrskyn takia perjantaina Irlannissa, missä myrsky aiheutti myös merkittäviä sähkökatkoksia, lentojen peruutuksia, koulujen sulkemisia ja paikallisia tulvia.