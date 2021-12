Norjan ampumahiihtotähden puhelu poikaystävälle sai ikävän käänteen – urheilijan valtasi täysi paniikki

– Se on alusta, jossa voin kommunikoida fanien, ystävien ja perheen kanssa. Se on alusta, jota et halua menettää.

Eckhoff uskoo, että hakkeri on Turkista, mutta hänet on hankala jäljittää. Hän sanoo, että hakkeri on ammattilainen. Eckhoff on saanut Instagram-tilinsä takaisin käyttöön.