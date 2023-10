Norjalaismedia: Ruotsalaismiesten ampumisesta Brysselissä epäilty oli anonut turvapaikkaa Norjasta

Kristersson: Rajavalvontaa tiukennettava

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson piti keskiviikkona mediatilaisuuden Brysselissä yhdessä Belgian pääministerin Alexander De Croon ja EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. Kristerssonin viesti tilaisuudessa oli selkeä: EU:n on tiukennettava rajavalvontaa.

Kristersson, von der Leyen ja De Croo korostivat, että lisäksi luvatta EU-jäsenmaissa oleskelevien ihmisten karkottamista on parannettava, kuten myös ihmisten henkilötietojen jakamista EU-maiden välillä.

– Meidän on suojeltava yhteiskuntaamme ja puolustettava arvojamme. Me emme luovu niistä. Me emme ole niitä, jotka muuttavat elämäntapaamme, Kristersson sanoi.