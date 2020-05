Norjalaisanalyytikko: Lentoyhtiö Norwegian erittäin lähellä konkurssia – "Tämä on tosiaankin viimeinen mahdollisuus"

Norwegian muuttaa satojen miljoonien velat osakkeiksi ja yrittää vakuuttaa omistajat maanantaina kokouksessa, että toimenpide on hyvä idea, kirjoittaa Svenska Dagbladet.

Norjalainen lentoliikennealan analyytikko Hans Jørgen Elnæs sanoo lehdelle, että toimenpide on yhtiön viimeinen mahdollisuus pelastaa tulevaisuutensa.

Velkaa yli miljardi

Norwegianin kohtalo oli määrä päättää jo torstai-iltana, jolloin lainanantajat piti vakuuttaa velkojen muuttamisesta osakkeiksi. Norwegianilla on velkaa yli miljardi dollaria. Norwegian on tarjonnut lainanantajille yli 40 prosentin omistajuutta yhtiön osakkeista.

Lainat on jaettu lainanantajien mukaan neljään eri ryhmään, joista kolme oli hyväksynyt tarjouksen perjantai-iltaan mennessä. Yhtiö kertoi Svenska Dagbladetille eilen, että uutta tietoa asiasta ei ollut.

Norwegianin toimitusjohtaja Jacon Schram sanoo tarjouksen olevan yhtiön viimeinen tarjous. Analyytikko Hans Jørgen Elnæs on samaa mieltä.

– Yhtiö menee konkurssiin. Tämä on tosiaankin viimeinen mahdollisuus, Elnæs toteaa.

Hänen mukaansa on mahdoton arvioida, minkälainen arvo osakkeilla on koronakriisin jälkeen. Se on yksi syy siihen, ettei neljäs lainanantajaryhmä ole vielä hyväksynyt tarjousta.