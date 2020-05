Konkurssin partaalla olevan Norwegianin taloustilanne on äärimmäisen vaikea – valtion tuillakaan ei välttämättä päästä pitkälle: "Yhtiössä on arveltu, että sillä pärjätään kesäkuuhun asti"

– Kyllä se pitää paikkaansa. Norjan hallitus on jo aiemmin päättänyt siitä, että se myöntää noin 500 miljoonaa euroa tukea norjalaiselle lentoliikennetoiminnalle, joista tietysti Norwegian ui nyt syvimmissä vesissä, kertoo WSP Finland Oy:n johtaja Jorma Mäntynen.

– Periaatteessa päätös on olemassa, mutta se edellyttää sitä, että omavaraisuusaste on tietyllä tasolla, eli noin kahdeksan prosenttia vuoden loppuun mennessä. Norwegianilla on tietysti suuria vaikeuksia täyttää tätä. Jotta tämä valtion tukiehto täyttyisi, täytyisi yksityiseltä sektorilta saada lisää rahaa. Siihen liittyy tämä osakeantiajatus, josta analyytikot ovat puhuneetl, Mäntynen selittää.