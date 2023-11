Norjaan muuttaa satoja suomalaisia vuosittain

Noin 400–500 suomalaista muuttaa vuosittain Norjaan. Määrä on pysynyt pitkään ennallaan, jos ei oteta huomioon koronapandemian alkua vuonna 2020, jolloin muuttoliike pysähtyi hetkeksi lähes kokonaan.



Norjaan muutetaan selvästi vähemmän kuin Ruotsiin, jonne muuttaa vuosittain jopa 2 000 suomalaista. Norja kuitenkin kiinnostaa suomalaisia tällä hetkellä huomattavasti enemmän kuin Ruotsi, kertoo Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola -neuvontapalvelun projektipäällikkö Heli Mäkipää.



– Suomalaiset tutkivat Norjaa koskevia sivujamme paljon aktiivisemmin kuin Ruotsia koskevia sivujamme, Mäkipää sanoo.



Vaikka Norja kiinnostaa monia ajatuksen tasolla, Mäkipää uskoo Ruotsiin muuttamisen olevan suomalaisille huomattavasti matalamman kynnyksen takana. Suomalaiset opiskelevat ruotsia koulussa, joten kieli on tutumpi ja turvallisempi. Mäkipään mukaan suomalaiset eivät aina ymmärrä, että norjan kielen oppii hyvin helposti, jos osaa ruotsia.



Suomalaisilla on Ruotsissa myös enemmän sukulaisia, ja Ruotsin suurempi työmarkkinakin voi kallistaa vaa’an Ruotsin suuntaan.



Mäkipään mukaan Norjassa puolestaan monia houkuttelee parempi palkka.



– Palkkaus on Norjassa Suomea korkeammalla tasolla keskimäärin kaikilla aloilla, mutta muuttoliike korostuu erityisesti hoitajien parissa. Sairaanhoitajan kuukausipalkka on Norjassa suurin piirtein 1 000–1 500 euroa suurempi kuin Suomessa. Vaikka Norjassa on kalliimpaa asua ja elää, siellä jää selvästi enemmän rahaa käteen kaikkien kulujen jälkeen.



Mäkipää kertoo, että Norjaan lähdetään Suomesta aktiivisesti myös esimerkiksi palvelu-, varhaiskasvatus- ja esiopetusaloille. Paremman palkan lisäksi suomalaisia voivat vetää puoleensa joustavammat työehdot. Esimerkiksi osa-aikatyön tekeminen on Norjassa yleisempää ja helpompaa kuin Suomessa.



Mäkipään mukaan Norja noudattaa Euroopan unionin ulkopuolisena maana silti EU:n asetuksia sekä pohjoismaisia sopimuksia, jotka takaavat suomalaisille vapaan liikkumis- ja työnteko-oikeuden sekä sosiaaliturvan Norjassa.