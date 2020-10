Norja selvittää suomalaisperäisen vähemmistön pakkonorjalaistamista vaikutuksia – moni häpesi kieltään

Norjassa selvitetään totuus- ja sovintokomission avulla, miten norjalaistamispolitiikka on vaikuttanut suomalaisperäiseen kveenivähemmistöön. Komission on määrä luovuttaa raporttinsa Norjan kansanedustuslaitokselle Stortingetille parin vuoden kuluttua. Työ on alkanut vuonna 2017.