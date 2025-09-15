Norja lahjoittaa lipputulot ensi kuussa Israelia vastaan pelattavasta jalkapallon MM-karsintaottelusta Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestölle käytettäväksi Gazassa. Asiasta kertoi maan jalkapalloliitto maanantaina.
Norjan jalkapalloliiton puheenjohtajan Lise Klavenessin mukaan Norja ei voi seurata sivusta Gazan valtavaa inhimillistä kärsimystä.
Karsintaottelu on määrä pelata loppuunmyydyllä Ullevaal-stadionilla, jonne mahtuu runsaat 27 000 ihmistä.
Norja voitti maaliskuussa puolueettomalla kentällä Unkarin Debrecenissä pelatun lohkon edellisen karsintaottelun Israelia vastaan 4–2.
Espanjan pääministeri Pedro Sanchez vaati maanantaina, että Israel olisi suljettava kansainvälisistä urheilutapahtumista. Sanchez esitti vaatimuksensa sen jälkeen kun palestiinalaisten puolesta mieltään osoittaneet aktivistit olivat häirinneet pyöräilyn Espanjan ympäriajon viimeistä etappia Madridissa sunnuntaina, kertoi ESPN.