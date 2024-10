Norja panostaa puolustukseen nyt historiallisen paljon: "Meillä on oltava todellinen kyky käydä sotaa"

Fixa-koira kulkee edessä. Se on juuri saanut ohjaajaltaan käskyn ryhtyä töihin. Silloin Fixa terävöittää hajuaistiaan ja kuuloaan. – Se siirtyy kävelystä työntekoon ja katsoo aktiivisesti edestakaisin siihen suuntaan, mitä tutkii. Löytäessään jotain, osoittaa se suurta kiinnostusta siihen suuntaan, kertoo Ruotsin TV4:lle rajajääkäripataljoonan koiranohjaaja Ole André Mathisen . Partiot pohjoisessa, lähellä Venäjän rajaa, etsivät naapurimaasta luvatta tulleita.

Sotilaiden määrä Finnmarkissa kolminkertaistuu

– Nyt tehtävä panostus on erittäin hyvä ja se riittää pitkälle, sanoo Ruotsin TV4:n haastattelussa rajajääkäripataljoonan päällikkö Audun Jørstad .

– Haastavaa on, että se käynnistyy hieman myöhään. Tunnemme olevamme hieman jäljessä. Olemme jäljessä maailman kehityksestä, Jørstad jatkaa.

Parisataa norjalaista rajajääkäriä vartioi Norjan ja Venäjän välistä 198 kilometriä pitkää rajaa. Jatkossa sotilaiden määrä Pohjois-Norjan Finnmarkissa kolminkertaistuu. Finnmarkin alueella on niin Norjan pohjoisin kuin itäisin osa.

Luvassa on myös esimerkiksi lisää ilmatorjuntakalustoa sekä tykistöä Finnmarkin prikaatille. – Meillä on oltava uskottava pelote ja todellinen kyky käydä sotaa, Jørstad sanoo.

"Liennytys ei ehkä oikea strategia"

– Nyt Venäjä on osoittanut olevansa valmis käyttämään sotilaallista voimaansa pitkän aikaa, käyttämään paljon resursseja ja mobilisoimaan koko maan sekä aloittamaan hyökkäyssodan. Tämä tarkoittaa, että liennytys ei ehkä ole oikea strategia, Jørstad toteaa.



– Sodan uhkaa ei tällä hetkellä pidetä kovin suurena, mutta olemme valmiita siihen, että se voi kasvaa merkittävästi.



Rahaa käytetään tulevina vuosina myös Norjan merivoimiin. Ostoslistalla on ainakin viisi korvettia ja viisi sukellusvenettä. Tarkoituksena on turvata Nato-kuljetuksia Yhdysvalloista.