Nordean työntekijöiden syytetään vieneen asiakkaiden rahoja – oikeudenkäynnissä ihmeteltiin: "Mikä on saanut 27-vuotiaan, täysin rikkeettomän nuoren miehen osallistumaan tällaiseen?"

– Kyllä tässä on erittäin harkittu ja huolella suunniteltu teko, jossa törkeän tietomurron tunnusmerkistö täyttyy jo sillä, että kirjaudutaan toisten tileille uusilla tunnuksilla, sanoi Nordean lakimies.

– Voidaan kysyä, mikä on saanut 27-vuotiaan, täysin rikkeettomän nuoren miehen osallistumaan tällaiseen toimintaan?

Toisen työntekijän asianajaja puolestaan lähtee siitä, että nimenomaan nuorempi ja uudempi työntekijä on pääosassa tapahtumissa.

– Hän ei ole tiennyt, millaisia tilisiirtoja on aiottu tehdä, sanoo asianajaja.

Oikeudessa esitettiin runsaasti todistusmateriaalia, josta käy ilmi, että tekoa varten on hankittu apua tor-verkosta. Siellä on julkaistu ilmoitus, jossa haetaan rahanpesuun asiantuntijoita.

Rahanpesijälle on maksettu 30 000 euroa ja rahat on jätetty reppuun metallinkeräyspisteelle. Kaikkinensa tilitietojen ja henkilötietojen urkkimiseen, puhelintietojen vaihtamiseen ja petoksen onnistumiseen on käytetty paljon aikaa.