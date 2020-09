Nordealta kova ukaasi mattimyöhäsille: "Tulemme rajoittamaan pankkipalvelujasi esimerkiksi estämällä tilien ja maksuvälineiden, kuten korttien ja verkkopankin käytön"

Näin alkaa Nordean asiakkailleen lähettämä viesti. Ensimmäinen viesti on lähetetty pankin asiakkaille kesällä, sen jälkeen asiakkaita on muistutettu asiasta.

Viestissä vaaditaan asiakasta toimittamaan pankille kopion voimassa olevasta henkilöllisyysasiakirjasta tiistaihin 8.9.2020 mennessä. Kuva henkilöllisyysasiakirjasta on viestin mukaan toimitettava pankille mieluiten sähköisesti Nordean Omapostin kautta.

Paneeko Nordea tilin estoon?

”Meillä kuten muillakin suomalaispankeilla on lakiin perustuva velvollisuus tuntea asiakkaamme. Pankkien on noudatettava asiakkaan tuntemista koskevia toimia koko asiakassuhteen ajan ja pidettävä asiakkaan tuntemistiedot ajantasaisina. Tämän vuoksi tarkistamme säännöllisesti asiakkailtamme henkilöllisyyteen ja pankkiasiointiin liittyviä tietoja. Teemme tämän myös asiakkaiden turvaamiseksi ja erilaisten identiteettivarkauksien ja muiden väärinkäytösten estämiseksi. Haluamme olla asiassa mahdollisimman joustavia asiakkaiden suuntaan samaan aikaan kun huolehdimme lakisääteisistä velvollisuuksistamme. Luottamus pankkiasioinnin turvallisuuteen on asiakkaan oikeus. Sitä varmistaa osaltaan lainsäädäntö, joka edellyttää suomalaisia pankkeja päivittämään asiakastietojaan jatkuvasti.”