Nordea verkkopankin häiriöistä: "Hyökkäyksiä tulee ympäri maailmaa"

Toistuvia häiriöitä verkkopankin kirjautumisessa ja joukko ärtyneitä kuluttajia. Näin voi kiteyttää Nordean viime viikon ajan jatkuneet ongelmat. Osa asiakkaista on ihmetellyt pankin hidasta tiedottamista asiassa.

Nordea oli vielä viime viikolla hyvin niukkasanainen verkkopankin ongelmien avaamisessa. Nyt henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Jani Eloranta kommentoi tilannetta MTV Uutisille

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mitä häiriöiden syistä tiedottamisessa on kestänyt?

– Häiriöistä tiedottaminen aloitettiin välittömästi. Tärkeintä on kertoa asiakkaille, että missä on ongelmia ja miten heidän tulee toimia. Heti kun oli tietoa laajemmin ongelmien taustasyistä ja nähtiin, että se on turvallista viestiä eteenpäin, niin näin on tehty.

Nordean sosiaalisen median kanaviin on tullut palautetta pankin tiedottamisesta. Olisiko häiriöistä pitänyt tiedottaa vielä kattavammin?

– Varmasti aina voi tehdä laajemmin. Me ollaan tosiaan näissä palveluissa, missä häiriöitä on ilmennyt, kerrottu asiakkaille heti siinä sisäänkirjautumissivuilla. Sen lisäksi meidän avoimilla sivuillamme on ollut tietoa, asiakaspalvelun jononauhoilla ja sitten eri sosiaalisen median kanavissa. Tietysti myös median kautta asiakkaat ovat saaneet tietoa. Uskoisin, että häiriöstä itsestään on ollut tietoa riittävästi.

Millä perusteella on päätetty, missä vaiheessa verkkohäirinnästä kerrotaan asiakkaille?

– Palvelunestohyökkäyksen ollessa kyseessä pitää harkita sitä, antaako se viestintä lisäaseita hyökkääjälle, ja sehän olisi kaikkein vihonviimeisintä mitä me haluttaisiin, että hyökkääjä hyötyisi jotenkin meidän tiedottamisesta.

Mitä pankissa tiedetään palvelunestohyökkäyksen tekijöistä?

– Me tietysti näemme, mistä palvelunestohyökkäyksiä tulee. Ja sen perusteella voi tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä, mutta niitä hyökkäyksiä tulee ympäri maailmaa.

Nordean mukaan tilanne on tällä viikolla normalisoitunut, ja verkkopankki on toiminut normaalisti. Yleisesti verkkohyökkäykset ovat pankeille nykyisin arkipäivää, mutta suurin osa niistä saadaan torjuttua. Eloranta korostaa, että asiakkaiden tiedot tai varat eivät ole olleet uhattuina. Pankki on kuitenkin saanut asiakkailta korvaushakemuksia taloudellisesta haitasta.

– Viimeksi kun tarkistin, niin niitä on tullut noin 300, ja ne ovat kaikki käsittelyssä.