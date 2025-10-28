Rengasvalmistaja Nokian Renkaat aloittaa muutosneuvottelut.
Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että neuvottelujen piirissä on noin 1 700 vakituista toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä maailmanlaajuisesti. Heidän osaltaan neuvottelut voivat johtaa arviolta 80 työsuhteen päättämiseen. Näistä 55 voisi yhtiön mukaan olla Suomessa.
Lisäksi yhtiö suunnittelee lomauttavansa tehtaallaan Nokialla Pirkanmaalla noin 650 työntekijää ensi vuoden loppuun mennessä.
Nokian Renkaat sanoo aloittavansa muutosneuvottelut taloudellisen suorituskyvyn ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.