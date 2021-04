Nokian huima tulosparannus sai osakekurssin villiin nousuun – toimitusjohtaja toppuutteli: "Vuosi on vasta alussa"

Nokian vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 10,9, kun se vuotta aiemmin oli 2,4. Yhtiö on aiemmin arvioinut, että luku asettuu tänä vuonna välille 7–10 prosenttia.

Yhtiö kuitenkin pitää vuotta koskevan taloudellisen ohjeistuksen ennallaan. Toimitusjohtaja korosti tiedotustilaisuudessa moneen otteeseen, että vuosi on vasta alussa. Hän lisäsi, että kyseessä on vain yksi vuosineljännes muiden joukossa.

– Haluan painottaa sitä, että tämä on vasta ensimmäinen vuosineljännes. Tässä on paljon hyvää, niin kuin nähdään, mutta vuosi on vasta alussa, hän sanoi.