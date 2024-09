Noitavainot eivät ole historiaa: "Tapauksia paljon enemmän kuin on tajuttu"

Ilmiön laajuutta on vaikea arvioida, sillä iso osa siitä jää piiloon, sanoo professori Miranda Forsyth Australian kansallisen yliopiston Aasian ja Tyynenmeren tutkimuksen yksiköstä.

Asiaa on pyrkinyt selvittämään ainakin yksi tutkimusryhmä, joka kartoitti ilmiötä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle muun muassa uutislähteiden perusteella. Vuosien 2009–2019 ajalta löytyi 60:stä eri maasta yhteensä 20 000 tapausta, joissa oli kyse noituussyytöksiin liittyvistä haitallisista käytännöistä tai rituaalisista hyökkäyksistä – väkivaltaa, surmia, syrjintää ja niin edelleen.

– Kun maat alkavat kiinnittää huomiota ilmiöön ja laskea tapauksia, huomataan nopeasti, että tapauksia on paljon enemmän kuin on tajuttu.

Selitys vastoinkäymisille

Noituussyytöksiä ja niiden ikäviä seurauksia esiintyy Forsythin mukaan ympäri maailmaa, mutta eniten Intiassa, osissa Saharan eteläpuolista Afrikkaa sekä Papua-Uudessa-Guineassa, jossa hän itse on tutkinut aihetta.

Aito usko vai tekosyy?

Forsyth on kohdannut esimerkiksi tapauksia, joissa naisen aviomies kuolee ja kuolemasta syytetään leskeä, mikä voi avata miehen veljille mahdollisuuden saada lesken maat itselleen.

– Jos uskoo taikuuteen – kuten suurin osa maailman ihmisistä – on ihmisellä asioiden mennessä vikaan taipumus ajatella, että syypää on ihminen, jonka kanssa hänellä on riitaa.