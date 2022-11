Noin 4,5 miljoonaa ihmistä Ukrainassa vailla sähköä Venäjän iskujen seurauksena – Zelenskyi vetoaa energiayhtiöihin

Jo viikkojen ajan Venäjän joukot ovat iskeneet Ukrainan infrastruktuuriin. Kuukauden aikana noin kolmannes maan voimalaitoksista on tuhottu, ja viranomaiset ovat pyytäneet kansalaisia käyttämään sähköä mahdollisimman säästeliäästi.

Sähköä säästävillä kansalaisilla on "oikeus tietää"

– Ihmisillä on oikeus tietää, hän painotti.

Zelenskyi huomautti, että jos joku on vailla sähköjä 8–10 tuntia, mutta katuvalot palavat toisella puolella tietä, tilanne on epäreilu. Sen vuoksi presidentti pitää tarpeellisena, että sähkökatkot ovat ennustettavia ja niiden merkitys on selitetty kuluttajille.