Monet gazalaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa sodan aikana vähintään kerran.
Gazan väestönsuojeluviranomaisten mukaan noin 200 000 ihmistä on palannut Gazan pohjoisosiin aselevon alettua. Aselepo alkoi aiemmin tänään.
Väestönsuojeluviranomainen toimii Hamasin hallinnon alaisuudessa. Hamas ja Israel sopivan aselevosta osana rauhansuunnitelman ensimmäistä vaihetta aiemmin tällä viikolla.
Pohjois-Gaza on ollut sodan aikana Israelin kiivaan pommituksen kohteena, ja valtaosa alueen rakennuskannasta on tuhoutunut.
