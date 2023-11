– Noniin Julianna, terve, ja onnea täältä Salkkarit-studiolta! Kollegasi vihjasi, että sinulla on suuri merkkipäivä 11.11., ja sikäli se on aika jännä päivä, koska muistaakseni minä kirjoitin työsopimuksen Salkkareihin 25 vuotta sitten täsmälleen sinä päivänä. Se on varmasti onnenpäivä meille molemmille, joten nautitaan siitä ja vielä kerran oikein sylin täydeltä onnea juhlapäivänä! Kovero sanoi videolla.