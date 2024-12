Janne Kataja on tullut jälleen isäksi.

Kataja on jakanut kuvan pienokaisensa varpaista Instagramissa. Kuva on nopeasti kerännyt tuhansia tykkäyksiä ja satoja onnitteluviestejä.

Kataja yllätti monet kertomalla loppukesästä, että hänestä on tulossa jälleen isä.

– Se on aina iloinen asia, kun on uutta elämää tiedossa. Uskon, että meidän ihmisten tehtävä tässä maailmankaikkeudessa on pyrkiä olemaan hyviä toisillemme. Sehän on välillä aika vaikeeta, jos ei olla tekopyhiä. Toinen pyrkimys on yrittää olla niille jälkeläisille, joita ilmaantuu ja luoja suo, mahdollisimman oikeudenmukainen ja reilu vanhempi, hän sanoi MTV:n haastattelussa syksyllä.

Juontajalla on entuudestaan kaksi tytärtä: vuonna 2008 syntynyt Seela sekä 2010 syntynyt Verna.

– Vanhemmuus on mielenkiintoinen asia. Olen sitä aika paljon tässä viime aikoina sattuneesta syystä pohtinut, hän jatkoi.