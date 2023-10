Töllötuomareissa vieraileva tähti! Niko Saarinen paljastaa, miksi luuli joutuvansa vankilaan Big Brother -potkujen jälkeen

– Olen yllättynyt siitä, kuinka paljon olen saanut viestejä jälkeen päin lauluäänestäni. Koska tämä henkilö, jonka kanssa me nauhoitimme näitä kappaleita, ei ollut ihan niin innoissaan, Saarinen naurahtaa.

– Purskahdin itkuun ja soitin tuotannolle, että joudunko nyt oikeasti vankilaan. He rauhoittelivat, että se on vain lehdistö. He nyt vain koettelevat hermojasi, Saarinen muistelee.