Nikita Mazepin kiittää Valtteri Bottasta – venäläinen kertoi, mitä "pieni joukko kuskeja" teki

Mazepin on ilmoittanut suuntaavansa huomionsa perustamaansa säätiöön, joka tukee poliittisin syin syrjittyjä urheilijoita. We Compete as One -nimistä säätiötä rahoittaa hänen isänsä Dmitrin perustama ja omistama kemikaali- ja lannoiteyritys Uralkali, joka ehti toimia viime vuoden ajan Haasin pääyhteistyökumppanina. Haas irtisanoi yhteistyösopimuksen viime viikonloppuna.