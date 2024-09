Niiskuttaako? Allergiaoireet voivat johtua nyt tästä

– Vastaavia pitoisuuksia on mitattu Suomessa vain muutaman kerran. Näyttää siltä, että tuoksukin siitepölymäärät Suomessa ovat kasvamassa, projektitutkija Maria Louna-Korteniemi Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta kertoo tiedotteessa .

Tuoksukki pidentää siitepölykautta Suomessa, sillä se kukkii myöhään loppukesällä ja alkusyksyllä, kun kotoisen pujon kukinta on jo pääosin päättynyt.

Haitallinen tuoksukki leviää Euroopassa – kasvi kannattaa kitkeä pois

Tuoksukki on kotoisin alun perin Pohjois-Amerikasta. Se on levinnyt sieltä Eurooppaan, jossa se on haitallinen vieraslaji.