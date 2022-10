Niinistö: Olemme aloittaneet Nato-prosessin Ruotsin kanssa ja jatkamme Ruotsin kanssa

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä jarruttanut Turkki on viestinyt, että maalla on enemmän ongelmia Ruotsin kuin Suomen hakemuksen hyväksynnässä.

Niinistön mukaan Natoon on lähdetty hakemaan samassa tahdissa, ja myös muut Nato-maat ovat käsitelleet hakemukset yhteisinä.

Suomen Nato-jäsenyys on ratifioitu kaikissa muissa Nato-maissa paitsi Turkissa ja Unkarissa. Unkarissa prosessi näyttää Niinistön mukaan vähän viivästyvän, Turkin osalta aikataulua on vaikea ennustaa.

– Onko meidän syytä olla tästä jotenkin huolissaan -- jos ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, niin 28 Nato-maata ovat ratifioineet Suomen hakemuksen, joka sisällöllisesti tarkoittaa sitä, että Suomi ja Ruotsi ovat kelvollisia Nato-maita. Kun Yhdysvallat on näin asian mieltänyt, sillä on väistämätön merkitys.

Suomi saanut arvostusta

Niinistön mukaan Nato-prosessin aikana on ilmennyt jakamatonta arvostusta Suomen suorituskykyyn.

– On hienoa, että Eurooppa on nyt havahtunut Suomen malliin, että pitää kaikissa tilanteissa pitää mielessä varautuminen pahimpaan. Tällä viikolla Ukrainan sodassa ovat järkyttäneet Venäjän tekemät ohjusiskut useisiin siviilikohteisiin. Myös uhittelu ja pelko ydinaseen käytöstä on lisääntynyt.