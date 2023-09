Niinistö oli liian arvoituksellinen puheissaan ydinsodan riskistä, suomalaisasiantuntija arvioi: "Voidaan tulkita, että tässä vedetään suitsista Ukrainaa"

– Mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, että ei tämä puhe jää historiaan Niinistön suurena puheena. Siinä toivottiin, että maailma menisi kohti hyviä asioita, pois pahoista asioista, kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä toteaa.

Niinistön antamat kommentit New York Timesille ydinsodan riskiin liittyen ovat herättäneet keskustelua. Penttilä arvioi, että asiassa on tapahtunut virhe.

– Se haastattelu, jossa hän New York Timesille kertoi, että ydinsodan riski on valtava – luulen että se oli hieman epäonnistunut muotoilu. Tarkoitus oli varmaankin sanoa, että jos ydinaseita käytetään, niin seuraukset olisivat valtavat.

Penttilän mukaan joskus on hyvä, että presidentti on arvoituksellinen, koska kaikkia asioita ei pidäkään sanoa kaikissa hetkissä suoraan.

– Mutta on myöskin hyvä, että presidentti on selväsanainen. Ehkä tässä kävi niin, että tämä kryptisyys voitti selkosanaisuuden tilanteessa, joka herätti suurta hämmennystä. Kyllä se on vähän sivuutettu kansainvälisesti, että tuskin presidentti täsmälleen sitä tarkoitti, mitä sanoi.