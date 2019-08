Niinistö ja Putin tapaavat Helsingissä – näistä asioista presidentit eivät pysty keskustelemaan

– Kaikista oikeista kahden välisistä asioista voidaan keskustella ja voidaan tutustua toisen osapuolen maailmanpolitiikkaa koskevaan näkemykseen. Se on se, mistä me ilman muuta hyödytään. Sitä etua aika harvoilla on, pienillä mailla varsinkaan. Meidän naapurimaistamme ei oikeastaan millään muulla ole keskusteluyhteys samalla tasolla, Kivinen sanoo.

– On tietenkin sellaisia asioita, jotka eivät kuulu asiaan, kun presidentit keskustelevat. On esimerkiksi aika mahdotonta ajatella, että keskusteltaisiin Venäjän eliitin sisäisitä ristiriidoista, jotka olisivat meidän kannalta toki kiinnostavia tietää. Tai valtataisteluista, sisäisitä kamppailuista ja ristiriidoista, niistä ei voida suoraan keskustella.

– Toinen iso asia on niin sanottu ideologinen puoli, joka on paljon ongelmallisempi, koska Venäjä haastaa liberalismia oikeistolaisista näkökulmista. Venäjällä on erittäin voimakas kulttuurillinen konservatiivinen käänne menossa, ja siitä tuskin puhutaan oikeastaan yhtään mitään. Se on kuitenkin aika uusi ulottuvuus Venäjän ulkopolitiikassa, Kivinen sanoo.