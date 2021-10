Niin merkittävä huumepomo, että sotilaatkin ottivat selfien hänen kanssaan kiinnioton jälkeen – tällainen mies on Pablo Escobariin verrattu, viidakossa vuosia piileskellyt Otoniel

Duque luonnehti puheessaan Úsugaa maailman pelätyimmäksi huumeiden salakuljettajaksi ja vertasi tätä Escobariin, Úsugasta on Interpolin pidätysmääräys, ja niin Kolumbian kuin Yhdysvaltainkin viranomaiset ovat luvanneet miljoonien dollarien palkkiot Úsugan kiinniottoon johtavista tiedoista.

Siitä huolimatta 50-vuotias Úsuga on paljon Escobaria tuntemattomampi hahmo.

Johti yhtä Kolumbian vaikutusvaltaisimmista rikollisjärjestöistä

Kartelli on yksi vaikutusvaltaisimmista rikollisjärjestöistä Kolumbiassa ja sitä pidetään maan suurimpana kokaiinin jakelijana.

Clan del Golfo on taistellut FARC-liikkeestä irtaantuneita sissejä ja ELN-liikkeen kapinallisia vastaan hallitakseen huumekauppareittejä ja laittomia kaivoksia.

Liittyi vallankumouksellisten kommunistisissien ryhmään 16-vuotiaana

Úsugalla on ollut yhteyksiä puolisotilaallisiin ryhmiin ja sissiliikkeisiin nuoresta saakka.

Semana kirjoittaa, että erimielisyydet FARC:in johdon kanssa saivat veljekset vaihtamaan puolta ja he liittyivät Autodefensas Unidas de Columbia -ryhmään.

AUC on äärioikeistolainen puolisotilaallinen liike, jonka Yhdysvallat ja EU-luokittelivat terroristijärjestöksi ennen sen lakkauttamista vuonna 2008.

Vaikutusvalta kasvoi Urabán alueella

Urabá on strategisesti tärkeä alue huumekaupalle, sillä se on viidakkoista ja sieltä on pääsy sekä Tyynelle valtamerelle että Atlantille ja se kytkee Kolumbian Väli-Amerikkaan.