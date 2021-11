Nico Rosbergille esitettiin kysymys Mick ja Michael Schumacherista – F1-mestari näkee samaa Keke-isässä ja itsessään

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Mick Schumacher, 22, tuli täksi kaudeksi F1-sarjaan isojen otsikkojen kera. Kun isä on lajin seitsenkertainen maailmanmestari, vertailu on armotonta.

– Mick on käsitellyt tilanteen ja paineet erittäin hyvin. Hän selvästi nauttii kaikesta. Mutta hän on myös hyvässä tilanteessa: Hänellä ei ole suurta nimeä tallitoverina ja odotukset ovat alhaiset, sillä hän ajaa sarjan hitaimmalla autolla. Tästä huolimatta hän tekee kaiken oikein ja ansaitsee olla formula ykkösissä. Ja hän ansaitsee paremman auton, Rosberg kommentoi.

– Luonnollisesti, he ovat hyvin samannäköisiä, mutta luonteeltaan he ovat erilaisia. Mickillä on hieman vähemmän sellaista soturiluonnetta, sillä hän on herkempi ja harkitsevaisempi.