Lehti: Olli Jokisen Jukurit nappasi puolustajan SHL:n suurseurasta

Nordsäter aloitti kauden SHL:ssä Frölundan riveissä. Puolustaja teki kesällä kaksivuotisen sopimuksen perinneseuraan. Se on kuitenkin nyt purettu yhteisymmärryksessä.

Expressen paljastaa, että Nordsäterin uusi seura on Olli Jokisen luotsaama Mikkelin Jukurit. Vasen käsi alhaalla pelaavasta puolustajasta oltiin kiinnostuneita myös maan kakkostason, Allsvenskanin suunnalta.

Jukurit-pesti on Nordsäterin ensimmäinen ulkomaankeikka. Tähän mennessä vyöllä on yhteensä 229 ottelua, joista puolet on kertynyt SHL:ssä ja puolet Allsvenskanissa.