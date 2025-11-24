Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että HockeyAllsvenskanissa pelaava Södertälje on hankkimassa riveihinsä suomalaisvahti Niclas Westerholmia.
Love Härenstam on ollut Södertäljen ykkösvahti, mutta hän on pian kuukauden sivussa nuorten MM-kilpailujen vuoksi. Tämän myös ruotsalaisseura on värväämässä joukkueeseensa Westerholmin.
Westerholm pelasi viime kaudella Kärpissä ja tällä kaudella Tshekin pääsarjassa. Suomalaisella on Ceske Budejovicen kanssa 30. marraskuuta asti kestävä sopimus. Expressenin mukaan sopimus on viimeisiä yksityiskohtia vaille valmis.
28-vuotias Westerholm on lehden mukaan tekemässä alkuun lyhyemmän sopimuksen.