NHL-tähti törkyili itsensä pihalle MM-puolivälierästä – lyö nyt löylyä tulevan ison pelin alla

"Näytämme sen"

Ja jälleen Yhdysvaltoja vastaan, kun lauantaina on edessä MM-välierä. Lohkovaiheen keskinäisen taiston USA voitti 3–2, mutta Seider katsoo tuloksen taakse ilman piiruakaan nöyristelyä – siitäkin huolimatta, että USA on voittanut toistaiseksi kaikki pelinsä.

– Minusta me pelasimme heitä paremmin, olimme parempi joukkue 60 minuutin aikana. Meidän täytyy vain pitää homma yksinkertaisena. Huolehtia kiekosta ja vaihtamisesta, olla pelkäämättä dumpata kiekkoja ja mennä karvaamaan ja jahtaamaan heidän puolustusalueelleen. Jos teemme niin, meillä on minusta hyvä mahdollisuus huomenna.

– Sen ei pitäisi olla tekosyy meille. Meillä on mahdollisuus voittaa mitali mitä ikinä käykään. On kyse enää kahdesta tärkeästä pelistä.

– Tiesimme, että meillä on hyvä mahdollisuus Sveitsiä vastaan riippumatta siitä, miten hyviä he ovat ja kuinka paljon NHL-pelaajia heillä on. Olemme näyttäneet tuon aiemminkin ja uskon, että näytämme sen myös jatkossa. Olemme joukkue, josta muiden joukkueiden tulisi olla huolissaan. Me ehdottomasti osoitimme sen.