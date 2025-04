SaiPa-sankari äimistyi historiallisesta tempustaan – "Uskomatonta"

Puolustaja Santeri Airola nousi SaiPan suurimmaksi sankariksi, kun lappeenrantalaiset etenivät ensimmäistä kertaa ikinä SM-liigan finaaleihin lyömällä runkosarjavoittaja Lukon voitoin 4–2.

Airola teki SaiPan 2–1-voittoon päättyneessä ottelussa kaksi maalia, joista jälkimmäinen ratkaisi SaiPan voiton jatkoerässä. SaiPan kannalta historiallinen voittomaali syntyi upean soolokuljetuksen päätteeksi.

– Aika hienoon paikkaan tuli. Yritin vain etsiä linjaa, ja nyt se näytti löytyvän vasta noin lopussa. Tuossa tilanteessa ei kerkeä ajattelemaan. Kyllä ratkaisut tulee aika selkärangasta, Airola summaa maaliaan.

SaiPan kausi ja koko pudotuspelikevät on ollut sensaatiomainen. Lappeenranta elää huimaa SaiPa-hurmosta, mikä näkyy niin jäähallissa kuin kaupungillakin.

– Onhan tämä aika uskomatonta. Täällä on halli täysi, ja mikä tämä meininki täällä on. On tosi hienoa, Airola hehkuttaa.

2:06 SaiPa SM-liigan finaaleihin! Santeri Airola iskee ratkaisuosuman kuudennessa välieräottelussa.

1:39 Kiimaliiteri repeää – Santeri Airola painaa SaiPalle johtomaalin