NHL-tähti Patrick Kanen serkku kiekkoilee ensi kaudella Suomessa

24-vuotias Kane on NHL-tähtihyökkääjän Patrick Kanen serkku.

Joensuuhun saapuva Kane on pelannut viime vuodet Yhdysvaltojen yliopistosarjassa NCAA:ssa. Tämän lisäksi hän piipahti viime kaudella ECHL-liigassa.

Kanen serkku Patrick on pitkän linjan NHL-tähti. 35-vuotias hyökkääjä on voittanut Stanley Cupin kolmesti Chicago Blackhawksin nutussa. Tämän lisäksi hän on voittanut lukuisia henkilökohtaisia pystejä, kuten muun muassa Hart Trophyn, joka jaetaan kullakin kaudella NHL:n arvokkaimmalle pelaajalle.