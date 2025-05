NHL-tähden maski herättää raivoa MM-kisoissa – omat fanit tylyttivät

Tshekin tähtivahdin Karel Vejmelkan maski on herättänyt huomiota jääkiekon MM-kisojen yhteydessä.

Tshekin jääkiekkoliitto julkaisi hiljattain Instagram-tilillään kuvia Vejmelkan kypärästä, joka on suunniteltu varta vasten käynnissä oleviin MM-kisoihin. Suurin huomio kiinnittyy kypärän sivulla olevaan kuvaan, jossa komeilee Tshekin nykyinen presidentti Petr Pavel.

Kaikki eivät ole pitäneet Vejmelkan valinnasta maalauttaa maan presidentti kypärään. Presidentti Pavelia on kritisoitu Tshekissä siitä, että hän on kuulunut poliittisen uransa aikana kommunistiseen puolueeseen.

Tshekkimedioiden Denikin ja Bleskin mukaan nyt myös Vejmelka on saanut kovaa kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

– Muuten oikein hieno kypärä presidentin päätä lukuun ottamatta, eräs fani kirjoittaa Instagram-kuvan kommenttikentässä.

– Nuo kiekot ovat tehneet tehtävänsä. Vaatii vahvaa vatsaa laittaa kommunistisika kypärääsi, yksi tuohtunut fani jyrisee.

Denikin mukaan Vejmelkaa on syytetty somekommenteissa jopa petturiksi.

Kriitikoiden lisäksi Vejmelka on saanut myös kannustusta ja tukea rohkeudestaan ilmaista poliittisia mielipiteitään.

Seurajoukkuetasolla NHL:ssä Utah Mammothia edustava Vejmelka puolestaan ei kritiikistä hätkähdä, vaan seisoo vakaasti presidentti Pavelin takana.

– Hän on presidenttimme ja ansaitsee kunnioitusta. Hän tykkää jääkiekosta ja kannustaa meitä. Tietysti jokaisella on oma poliittinen mielipiteensä. Mutta se on minun asiani, mitä minulla on maskissani, Vejmelka sanoo Denikin ja Bleskin mukaan.