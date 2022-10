NHL:stä kovaa tekstiä – kanadalaishyökkääjä lataa väitteen, miksi "hyviä pelaajia" on suunnannut Venäjälle

– On vain niin, että kun vanhenet ja pelaat pienellä sopimuksella, se on sinulle todella vaikeaa. Jos et pelaa paria ottelua parhaalla tavalla, paikkasi ottaa nuori pelaajia.

– He ovat kärsivällisiä vain, jos sinulla on viiden–kuuden miljoonan dollarin palkka. Se on siinä mielessä kova liiga. Siksi Venäjälle ja Eurooppaan menee niin monia hyviä pelaajia, joiden pitäisi pelata NHL:ssä. He vain kyllästyvät pelaamaan näitä NHL:n poliittisia pelejä, Weal lateli.