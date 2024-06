NHL-seurapomolta paljastus Juuse Saroksen tulevaisuudesta

NHL:n varaustilaisuuden häämöttäessä jo kulman takana on Saroksen ympärillä pyörineet huhut nostaneet taas päätään. Nashvillen GM:nä toimivalla Trotzilla on tarkoitus kuitenkin pyyhkiä siirtohuhut suomalaistähtensä yltä lopullisesti.

– Joo, me puhumme Juusen ja hänen edustajansa kanssa. Luulen, että he haluavat saada jotain aikaan. Minäkin haluaisin saada jotain aikaan, joten me teemme töitä sen eteen, Trotz myöntää The Athleticille.