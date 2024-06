Uusi NHL-seura julkaisi karun ilmoituksen brutaaleista katsojapaikoista – "Miksi kukaan ostaisi lippuja tuonne?"

Vielä nimetön NHL-joukkue pelaa kotiottelunsa NBA-seura Utah Jazzin kanssa samassa hallissa eli Delta Centerissä. Kyseinen areena on rakennettu koripalloa varten, minkä myötä jääkiekkokaukalo ei istu aivan optimaalisella tavalla hallin rakennelmiin.

Tämä näkyy karulla tavalla Utahin NHL-seuran kausikortti-ilmoituksessa, missä on listattu niitä katsomolohkoja, joihin kausikortteja on saatavilla.

Hallin molemmissa päädyissä on valtavia osioita, joista on vain ”rajattu” näkyvyys jäälle.

– Pitää kuitenkin muistaa, että 34 000 ihmistä on jo ilmoittanut haluavansa ostaa kausikortin. Tätä kautta korkeat hinnat ja kyseenalaiset näkymät eivät välttämättä haittaa sitä, että kuinka suurella innolla fanit haluavat olla tukemassa uutta seuraa ensi kaudella, The Hockey Newsin toimittaja Michael Traikos muistuttaa.

THN:n lähteiden mukaan Utahin areenalla on jääkiekko-otteluissa 10 000 paikkaa, joissa ei ole minkäänlaisia näkyvyysrajoitteita. Lopuilla 6 000 paikalla on jonkinlaisia esteitä. The Hockey Newsin mukaan näihin lohkoihin aiotaan myydä lippuja yksittäisiin otteluihin halvimmillaan 19 dollarilla eli 17,5 eurolla.