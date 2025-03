NHL-supertähdestä lohduton uutinen

Sunnuntaina NHL:ssä loukkaantunut New Jersey Devilsin supertähti Jack Hughes leikattiin, ja hänen kautensa on ohi.

Hughesin olkapää operoitiin uuteen uskoon. Hänet kampattiin sunnuntaina Vegas Golden Knightsia vastaan sillä seurauksella, että hän paiskautui laitaan ja loukkasi olkapäänsä.

Voit katsoa ikävän tilanteen tästä linkistä.

Hughesin odotetaan pääsevän täyteen pelikuntoon olkapääleikkauksen jälkeen, kunhan se ensin kuntoutuu.

– Tämä on tietysti iso menetys joukkueelle, mutta olemme jutelleet asiasta. Meidän pitää vain jatkaa työntekoa, Devilsin kapteeni Niko Hischier kommentoi NHL:n mukaan.

Hughesin olkapää on leikattu myös aikaisemmin, viime vuoden lopussa. Hän on vuoden 2019 NHL:n ensimmäinen varaus. Yhdysvaltalainen on tehtaillut 368 runkosarjaottelussa 351 tehopistettä.