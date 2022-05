NHL-seura toivoi Leijonat-pakilta raporttia MM-kisoissa säväyttäneistä pelaajista – yksi nimi nousi esiin Suomen joukkueesta

– Onhan tuossa moni pelannut erittäin hyvin. ”Seppä” (Mikael Seppälä) ei ollut minulle ollenkaan tuttu ennen näitä pelejä. Hän on pelannut hienosti. Olen kuitenkin seurannut SM-liigaa enemmän vain tulosten kautta. Siinä mielessä hän on ollut uusi tapaus, Filppula jakaa esimerkin MTV Urheilulle.

Filppulalla toinen säväyttäjä on taho, joka on niittänyt mainetta rapakon takana.

– Miroa (Heiskanen) vastaan on tullut pelattua, mutta emme ole olleet hirveästi samalla puolella. Nyt on pystynyt hyvin katsomaan hänen upeaa liikkumistaan ja taitotasoaan. Eipä ihmekään, että homma toimii NHL:ssä niin hyvin, Filppula kehaisee.

Valmista tietoa onnistujasta

– Se on aivan avainasemassa, jos näissä kekkereissä meinaa jotain saavuttaa. Meiltä löytyy laajalta rintamalta laadukkaita pelaajia. Ei varmaan kukaan ole siinä mielessä yllättänyt. Ihan mahtavia pelaajia joka ikinen, ketä tuossa on, Armia ylistää.

Leijonilla esillä on ollut muun muassa ykkösketjun sentteri Sakari Manninen, jota Armia on ehtinyt seurata jopa Pohjois-Amerikasta käsin.

”Kerro meille”

– He (Stars) kyllä kuuntelevat, jos on antaa jotain esimerkkejä. He ovat sanoneet, että saa kertoa. He aikovat sitten tutkia lisää, Lindell sanoo ”tehtävänannostaan”.