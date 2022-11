NHL:n ylin pomo Gary Bettman oikoi Venäjään liittyviä World Cup -puheita – linjasi tiukasti Vladimir Putinin tukijasta Aleksandr Ovetshkinista

NHL on halunnut palauttaa maailman parhaiden jääkiekkopelaajien turnauksen, World Cupin, normaaliin kiertoon.

– Meillä on monta ongelmakohtaa, joita käymme läpi NHLPA:n kanssa. Haluamme palauttaa World Cupin normaaliin päiväjärjestykseen. Jotta turnaus rullaisi tietyn rytmin mukaisesti, meillä on vielä paljon töitä tehtävänä. Sen takia emme voi tiedottaa mitään virallista, Bettman painotti.

Bettmanilta tiukat sanat

Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut polemiikkia myös NHL:n suuntaan. Yksi ongelmakohta liittyy Washington Capitalsin supertähteen Aleksandr Ovetshkiniin, joka on tunnettu Venäjän presidentin Vladimir Putinin suuri tukija.

– Aleksandr Ovetshkin ja kaikki venäläiset, jotka pelaavat NHL:ssä, edustavat heidän omia seurojaan. He eivät pelaa Venäjälle, Bettman linjasi.

– He kaikki ovat vaikeassa tilanteessa, koska jos ei kaikilla, niin lähes kaikilla on perhettä Venäjällä. En tiedä tarkalleen, että minkälainen suhde Ovetshkinilla on Venäjän presidenttiin Putiniin. Hän pelaa NHL:ssä ja hän pelaa Washington Capitalsille, ei Venäjälle, Bettman painotti.