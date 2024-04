NHL:n tähtivahdin ura jatkuu – mittariin tärähtää ensi kaudella 40 vuotta

Fleury, 39, on solminut ensi kautta koskevan jatkosopimuksen Minnesota Wildin kanssa. Sopimuksen arvo on 2,5 miljoonaa dollaria.

Kanadalainen on pelannut urallaan jykevät 1024 ottelua. Fleury on yksi neljästä maalivahdista, jotka ovat pelanneet tuhat ottelua. Maalivahtien kaikkien aikojen voittotilastossa hän on toisena Martin Brodeurin jälkeen.