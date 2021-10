NHL:n suomalaislupaus Anton Lundell on yllättänyt kaikki seurassaan – yksi huima tilasto kertoo tarpeellisen: "Hän on ratkaisevan tärkeä pelaaja"

Neljässä ottelussa tehot 2+2 kerännyt ja plusmiinustilastossa mukavasti kolme kihausta plussan puolella oleva Anton Lundell on pelannut häikäisevän hyvin ensimmäiset NHL-ottelunsa.

Lundell on ollut yksi iso syy siihen, että Florida Panthers on aloittanut kautensa neljällä perättäisellä voitolla.

20-vuotias Lundell oli jo ennen kauden alkua vahva ehdokas vuoden tulokkaaksi, eikä alku ainakaan ole vaimentanut odotuksia. Jopa Floridan päävalmentaja Joel Quenneville , neljän Stanley Cupin mies, on myöntänyt yllättyneensä uuden hyökkääjänsä tasokkuudesta.

– Hän on ollut mukava lisä joukkueeseemme. Hän antaa meille rutkasti lisää vaihtoehtoja, ylistyssanojaan säästellyt Quenneville totesi.

Vain kaksi hyökkäyspään aloitusta

Quennevillen kommentit eivät tarjoile suurta värikynää tai hehkua Lundellista, mutta konkariluotsi on osoittanut käytännössä, miten paljon hän jo nyt luottaa Lundellin kykyihin kokonaisvaltaisessa pelaamisessa.

Quenneville on antanut huimasti vastuuta tulokaspelaajalleen etenkin puolustuspäässä, sillä vain kahdeksan prosenttia Lundellin vaihdoista on alkanut hyökkäyspään aloituksella.

Yhteensä 65:stä tasakentällisin pelatusta vaihdostaan Lundell on aloittanut peräti 23 kertaa oman pään aloituksella, mikä on eniten kaikista Florida Panthersin hyökkääjistä. Myös alivoimalla vastuuta saaneen sentterin tasakentällisin pelatuista vaihdoista 35 on puolestaan alkanut lennosta.