NHL-huipputoimittajalta kova arvio TPS-hyökkääjästä

Listalla korkeimpana suomalaisena on JYPin Joakim Kemell, joka on seitsemäntenä. Kemell pelasi viime kaudella 39 ottelua jyväskyläläisten paidassa ja teki tehopisteet 15+8=23. Alle 18-vuotiaiden MM-kisoista saavutuksena oli pronssinen mitali. Kemell on myös mukana Nuorten Leijonien MM-ryhmässä, joka pelaa koronan takia siirretyt kisansa elokuussa.