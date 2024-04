NHL-debyytin tehnyt suomalaistaituri avasi heti pistetilinsä

– Tämä on unelmien täyttymys. Oli uskomaton fiilis, kun sain kuulla, että pelaan. Se ei aluksi tuntunut todelta, mutta nämä kaverit tekivät siitä erityisen. Tuntuu mahtavalta, Lambert iloitsi ottelun jälkeen.

20-vuotias Lambert on esiintynyt tällä kaudella edukseen AHL:ssä. Nuori taituri on tehnyt 63 ottelussa komeat 54 pistettä ja on joukkueensa paras pistemies.