Sauli Niinistö muistelee MTV:lle kirjailijasuuruus Paul Austeria: "Löydän oman taivasteluni yhtymäkohtia"

Miten yhteydenpito presidentin ja kirjailijan välillä alkoi?

Auster kehui Niinistön kommenttia Trumpille

– Muistutin vuonna 2019 Trumpille lehdistötilaisuudessa, että: "You have great democracy, keept it going". Auster reagoi tähän ja oli kovin tyytyväinen ja otettu, että sanoin niin, Niinistö muistelee.