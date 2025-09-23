Yhdysvaltain salainen palvelu kertoi tiistaina hajottaneensa verkoston, joka olisi voinut lamauttaa New Yorkin teleliikenteen kaupungissa juuri alkaneen YK:n yleiskokouksen alla.
Viranomaisten mukaan verkostolla oli käytössään yli 100 000 älypuhelinten sim-korttia ja 300 sim-palvelinta. Nämä sijaitsivat hylätyissä asuintaloissa ainakin viidessä eri osoitteessa, kertoo muun muassa CBS-uutiset.
Teleliikenneverkkoihin tehtävien hyökkäysten lisäksi verkosto olisi voinut tehdä nimettömiä uhkauksia ja toteuttaa palvelunestohyökkäyksiä, salainen palvelu tiedotti.
Sen mukaan ilmeisen hyvin rahoitettu ja organisoitu verkosto olisi kyennyt lähettämään tekstiviestin jokaiseen matkapuhelinliittymään koko Yhdysvalloissa vain 12 minuutin aikana.
– Tällä verkostolla oli kyky lamauttaa matkapuhelintukiasemat ja käytännössä sulkea koko New Yorkin matkapuhelinliikenne, erikoisagentti Matt McCool kertoi salaisen palvelun videolla CBS:n mukaan.