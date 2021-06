New Yorkiin suunnitellaan jättikonserttia koronan kukistamisen kunniaksi

New Yorkin asukkaista yli 63 prosenttia on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Valtaosa koronarajoituksista on purettu, ja loputkin tullaan purkamaan, kunhan 70 prosentin rajapyykki on saavutettu, kertoi New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo.